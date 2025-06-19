Путин: У нас с Казахстаном особые отношения

Одной из ключевых сфер сотрудничества является энергетика, и планируется расширение поставок газа. Путин отметил, что газовые структуры в СССР были организованы так, что часть газа поступала из России в Казахстан, и это сотрудничество продолжается. Он добавил, что Россия и Казахстан намерены развивать топливное сотрудничество, выходить на рынки третьих стран и организовывать логистические маршруты для казахстанской нефти, основной путь экспорта которой проходит через Россию.