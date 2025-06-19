Путин: У нас с Казахстаном особые отношения

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 июня, заявил, что между Россией и Казахстаном существуют особые отношения, основанные на множестве межличностных и гуманитарных связей. Он отметил, что страны активно сотрудничают в рамках различных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также имеют самую протяженную сухопутную границу.
На встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин подчеркнул, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном, который является одним из ближайших партнеров России.
Одной из ключевых сфер сотрудничества является энергетика, и планируется расширение поставок газа. Путин отметил, что газовые структуры в СССР были организованы так, что часть газа поступала из России в Казахстан, и это сотрудничество продолжается. Он добавил, что Россия и Казахстан намерены развивать топливное сотрудничество, выходить на рынки третьих стран и организовывать логистические маршруты для казахстанской нефти, основной путь экспорта которой проходит через Россию.
— У нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают, это у нас союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова, — цитирует российского лидера РИА Новости.
Ранее Путин отметил, что прогнозы о замедлении мировой торговли из-за текущих вооруженных конфликтов и торговых войн имеют веские основания.