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Трамп заявил, что Иран на «несколько недель» опоздал с созданием ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что до нападения армии Израиля руководство Ирана было на пороге создания ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что до нападения армии Израиля руководство Ирана было на пороге создания ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на состоявшийся брифинг хозяина Белого дома.

«Думаю, им оставалось несколько недель, чтобы получить его, и они должны были подписать документ», — процитировали Дональда Трампа в информагентстве.

В ТАСС отметили, что американский лидер оценил предполагаемый договор о ядерной программе Ирана как «честную сделку». Глава Овального кабинета также добавил, что заключить соглашение в условиях эскалации конфликта с Израилем будет сложнее.

Также Дональд Трамп допустил, что в Исламской Республике в скором времени произойдет смена политического руководства.

В свою очередь, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что «не окажет пощады» режиму в Израиле.

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