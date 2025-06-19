Путин прокомментировал сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны

«Упомянул уже, что мы являемся членами оборонительной организации — ОДКБ. Здесь наши министерства обороны сотрудничают на постоянной основе, очень эффективно работают. Я хочу подчеркнуть, что эта деятельность ни в коем случае никогда не была направлена и сегодня не направлена против третьих государств. Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности», — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.