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Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями информационных агентств разных стран на ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«Я лично в контакте и с премьер-министром Израиля, и по этому вопросу в контакте с президентом Трампом», — сказал Путин.

Ранее глава государства рассказал, что подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. А замглавы МАГАТЭ тем временем отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Реактор, по его оценке, взорваться не может, но радиоактивное загрязнение может быть страшнее ядерного взрыва.

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