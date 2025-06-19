Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке

Ранее глава государства рассказал, что подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. А замглавы МАГАТЭ тем временем отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Реактор, по его оценке, взорваться не может, но радиоактивное загрязнение может быть страшнее ядерного взрыва.