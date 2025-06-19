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WSJ: Трамп утвердил приказ атаки на Иран

Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации.

Источник: Аргументы и факты

По данным The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп одобрил стратегию нанесения удара по Ирану.

При этом уточняется, что распоряжения о её выполнении на данный момент не последовало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном, но Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

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