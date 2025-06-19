Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался о перевооружении НАТО

Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин рассказал, как Россия купирует угрозы НАТО.

Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для России. Увеличения оборонных бюджетов до 5% от ВВП стран альянса не имеют никакого смысла. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создаёт определённую угрозу, но мы купируем все эти угрозы», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности. И наша страна постоянно совершенствует вооруженные силы и оборонительные возможности.

Ранее Путин анонсировал совместные российско-китайские военные учения. Они пройдут в 2025 году.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше