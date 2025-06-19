Путин высказался о перевооружении НАТО

«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для России. Увеличения оборонных бюджетов до 5% от ВВП стран альянса не имеют никакого смысла. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создаёт определённую угрозу, но мы купируем все эти угрозы», — заявил Путин.