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ВС Ирана запустили десятки БПЛА по целям в Израиле

Десятки ударных БПЛА различного типа, оснащенные боеголовками, «были запущены в сторону оккупированных территорий и нанесли мощные удары по намеченным целям».

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Ирана запустили десятки беспилотников по целям на израильских территориях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Шестьдесят истребителей ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в Тегеране.

По его сведениям, десятки ударных БПЛА различного типа, оснащенные боеголовками, «были запущены в сторону оккупированных территорий и нанесли мощные удары по намеченным целям».-0-

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