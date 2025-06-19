Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня заявил, что Москва воспринимает Германию как одну из стран, поддерживающих Украину, а в отдельных ситуациях — как соучастника боевых действий. По его словам, страна не может быть посредником в украинском кризисе.