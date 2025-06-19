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Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня заявил, что Москва воспринимает Германию как одну из стран, поддерживающих Украину, а в отдельных ситуациях — как соучастника боевых действий. По его словам, страна не может быть посредником в украинском кризисе.

Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня заявил, что Москва воспринимает Германию как одну из стран, поддерживающих Украину, а в отдельных ситуациях — как соучастника боевых действий. По его словам, страна не может быть посредником в украинском кризисе.

«Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину», — заявил Владимир Путин, комментируя позицию Берлина на фоне продолжающегося конфликта. Он отметил, что Москва воспринимает в некоторых случаях Германию, как соучастника конфликта.

Путин также прокомментировал возможные поставки Украине ракет Taurus. По его словам, подобные действия не окажут влияния на развитие событий в рамках специальной военной операции. Он выразил готовность вновь начать переговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в случае, если Берлин выступит с соответствующим предложением. Президент подчеркнул, что российская сторона неизменно сохраняет открытую позицию в вопросах диалога.