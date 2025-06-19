19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лидер Владимир Путин заявил, что предложил «возможный выход из ситуации» вокруг Ирана и Израиля, но решение за Тегераном и Тель-Авивом. Об этом президент РФ сообщил во время встречи с главами мировых информагентств, сообщает ТАСС.
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По его словам, Ирану и Израилю надо договориться так, чтобы соблюсти интересы обоих государств. Соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, и не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.
Он также заявил, что Москва готова обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, сняв при этом озабоченности Израиля в отношении безопасности.
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«Я сейчас не буду вдаваться в детали. Их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, так и с американской. Так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики. И в то же время выйти на снятие озабоченностей со стороны Израиля в отношении своей безопасности», — сказал Путин. -0-
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