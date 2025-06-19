Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов

Он напомнил, что основы особых отношений между Россией и Вьетнамом были заложены ещё в середине XX века, и, несмотря на изменения в мире, дух дружбы и сотрудничества между странами остаётся неизменным. Российский лидер заверил, что будут создаваться все необходимые условия для комфортной и уверенной работы вьетнамского бизнеса в России.