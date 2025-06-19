Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении укреплять партнерство с Вьетнамом в энергетической сфере, в частности по совместным проектам в области углеводородов как во Вьетнаме, так и в России.
По его словам, Москва готова предоставить вьетнамским компаниям больше возможностей для работы на российском рынке.
Во время встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств глава государства также подчеркнул активное взаимодействие двух стран в аграрном секторе. Путин отметил, что вьетнамские инвесторы вложили в российское сельское хозяйство значительные средства — речь идет о миллиардах долларов — и успешно ведут деятельность на протяжении последних лет.
Он напомнил, что основы особых отношений между Россией и Вьетнамом были заложены ещё в середине XX века, и, несмотря на изменения в мире, дух дружбы и сотрудничества между странами остаётся неизменным. Российский лидер заверил, что будут создаваться все необходимые условия для комфортной и уверенной работы вьетнамского бизнеса в России.
Ранее Путин выступил против торговых войн и ограничений.