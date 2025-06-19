Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов

Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении укреплять партнерство с Вьетнамом в энергетической сфере, в частности по совместным проектам в области углеводородов как во Вьетнаме, так и в России.

По его словам, Москва готова предоставить вьетнамским компаниям больше возможностей для работы на российском рынке.

Во время встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств глава государства также подчеркнул активное взаимодействие двух стран в аграрном секторе. Путин отметил, что вьетнамские инвесторы вложили в российское сельское хозяйство значительные средства — речь идет о миллиардах долларов — и успешно ведут деятельность на протяжении последних лет.

Он напомнил, что основы особых отношений между Россией и Вьетнамом были заложены ещё в середине XX века, и, несмотря на изменения в мире, дух дружбы и сотрудничества между странами остаётся неизменным. Российский лидер заверил, что будут создаваться все необходимые условия для комфортной и уверенной работы вьетнамского бизнеса в России.

Ранее Путин выступил против торговых войн и ограничений.