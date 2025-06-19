WSJ: Трамп утвердил планы атаки на Иран

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил планы атаки на Иран. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
При этом издания уточняет, что Трамп пока не отдал указ, разрешающий реализацию утвержденных планов по атаке на Тегеран.
Чуть ранее при общении с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что не исключает смены власти в Иране. По его словам, в стране может произойти «все что угодно».
Также президент Трамп отметил, что Иран опоздал с созданием ядерного оружия всего на «несколько недель».
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