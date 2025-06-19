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«Людей жалко»: Путин прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса

На встрече с руководителями ведущих информагентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва восемь лет терпела ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, киевские власти заявляли, что их ничего не устраивает в Минских соглашениях, когда Россия пыталась договориться.

Источник: Life.ru

«После Крыма началась события на Востоке Украины. Мы смотрели на это, пытались 8 лет договориться, между киевским властями и Донбассом. Ну людей жалко, 8 лет!» — отметил президент РФ.

Ранее Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке. Президент России сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом.

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