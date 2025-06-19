«Людей жалко»: Путин прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса

«После Крыма началась события на Востоке Украины. Мы смотрели на это, пытались 8 лет договориться, между киевским властями и Донбассом. Ну людей жалко, 8 лет!» — отметил президент РФ.
Ранее Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке. Президент России сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом.
Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.Читать дальше