«Людей жалко»: Путин прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса

На встрече с руководителями ведущих информагентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва восемь лет терпела ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, киевские власти заявляли, что их ничего не устраивает в Минских соглашениях, когда Россия пыталась договориться.