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Трамп одобрил военную операцию США против Ирана, узнали СМИ

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что одобрил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду на его исполнение. По данным The Wall Street Journal, американский лидер надеется, что угроза удара заставит Тегеран отказаться от своей ядерной программы.

Источник: Life.ru

Как сообщают источники издания, глава Белого дома рассчитывает, что давление со стороны США, включая возможную поддержку израильских атак, вынудит Иран принять его условия. При этом, по словам анонимного представителя Белого дома, президент продолжает следить за действиями Израиля и рассматривает различные варианты дальнейших шагов, не исключая и отказа от участия Вашингтона в конфликте.

Ранее глава США допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам, включая центры обогащения урана. При этом Иран, по его мнению, остался «беззащитным» перед возможной атакой со стороны США.

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