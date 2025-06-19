Путин объяснил, почему Россия не собирается нападать на страны НАТО

Глава государства напомнил, что уже сейчас страны НАТО тратят на вооружение 1,4 трлн долларов, а их население превышает 340 млн человек. Военный бюджет России, по его словам, это «несопоставимые деньги». А население — чуть более 140 млн человек. «И мы собираемся нападать на НАТО? — переспросил Путин, — Это же бред».