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Путин объяснил, почему Россия не собирается нападать на страны НАТО

Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя испанского агентства ЭФЕ заявил, что перевооружение НАТО и планы стран-участниц альянса увеличить военные бюджеты до 5% ВВП, не является угрозой для России.

Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя испанского агентства ЭФЕ заявил, что перевооружение НАТО и планы стран-участниц альянса увеличить военные бюджеты до 5% ВВП, не является угрозой для России. «Мы самодостаточны с точки зрения своей безопасности. Чего бы НАТО не делала, мы купируем все эти угрозы», — подчеркнул президент, отметив, что планы дальнейшего увеличения военных бюджетов не имеют смысла.

Он отметил, что на протяжении веков на западе все время возникал вопрос об угрозе со стороны России — так удобно западным элитам. «Все время можно выколачивать деньги с налогоплательщиков и объяснять этим собственные ошибки в экономике», — объяснил президент.

Путин подчеркнул, что угроза нападения со стороны России — это «самая невероятная ложь», в которую пытаются заставить поверить население западных стран. «Это бред», — отрезал он.

Глава государства напомнил, что уже сейчас страны НАТО тратят на вооружение 1,4 трлн долларов, а их население превышает 340 млн человек. Военный бюджет России, по его словам, это «несопоставимые деньги». А население — чуть более 140 млн человек. «И мы собираемся нападать на НАТО? — переспросил Путин, — Это же бред».

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