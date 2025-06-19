Президент РФ: страны НАТО тратят на оборону $1,4 трлн

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО тратят на оборону $1,4 трлн — это больше всех государств мира вместе взятых. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств в Петербурге, сообщает ТАСС.
Путин: Россия выступает против торговых войн и ограничений Путин заявил, что предложил «возможный выход из ситуации» вокруг Ирана и Израиля.
Российский лидер также назвал «невероятной ложью и бредом» утверждения, что Москва хочет напасть на Европу и НАТО. По словам Путина, власти на Западе всегда под предлогом мнимой «угрозы с Востока» выколачивали деньги налогоплательщиков и объясняли таким образом собственные ошибки.
Путин: Россия не рассматривает ФРГ и другие страны ЕС как нейтральные в украинском конфликте Путин заявил о возможности встречи с Зеленским на завершающем этапе переговоров.
Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, так как купирует все эти угрозы. Путин также убежден, что увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП не имеет смысла. -0-
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