Президент РФ: страны НАТО тратят на оборону $1,4 трлн

Российский лидер также назвал «невероятной ложью и бредом» утверждения, что Москва хочет напасть на Европу и НАТО. По словам Путина, власти на Западе всегда под предлогом мнимой «угрозы с Востока» выколачивали деньги налогоплательщиков и объясняли таким образом собственные ошибки.