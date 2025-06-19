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Иранский МИД вызвал посла ФРГ после слов Мерца о «грязной работе» Израиля

Министерство иностранных дел Ирана вызвало главу германского Посольства Маркуса Потцеля.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало главу германского Посольства Маркуса Потцеля. Подробности приводит информагентство Mehr.

Отмечается, что причиной незапланированной встречи стало заявление Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца относительно обоснованности ударов Израиля по территории Исламской Республики.

Как указали в Mehr, сотрудники дипкорпуса Ирана выразили официальный протест Маркусу Потцелю в связи с произошедшим.

Ранее Фридрих Мерц назвал действия ЦАХАЛ необходимой для всего мира «грязной работой» — официальный представитель МИД России Мария Захарова уже дала свою оценку подобным заявлениям.

В свою очередь, комментируя эскалацию ирано-израильского конфликта, российский лидер Владимир Путин предложил способы дипломатического урегулирования кризиса.

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