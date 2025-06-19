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Россия и Белоруссия всегда находят решения в спорах, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия всегда находят решения в спорах.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Споры между Россией и Белоруссией идут нон-стоп, но страны всегда находят решения, уверен, так будет и дальше, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас есть вопросы, по которым мы спорим. Причем, эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе, реально, нон-стоп. Я просто сейчас не буду вдаваться в детали. Но, в конечном итоге, мы все находим решения всегда, потому что мы стремимся к поиску вместе, поэтому и находим. Уверен, так будет и дальше», — сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

Путин 18—20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.