Россия и Белоруссия всегда находят решения в спорах, заявил Путин

«У нас есть вопросы, по которым мы спорим. Причем, эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе, реально, нон-стоп. Я просто сейчас не буду вдаваться в детали. Но, в конечном итоге, мы все находим решения всегда, потому что мы стремимся к поиску вместе, поэтому и находим. Уверен, так будет и дальше», — сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.