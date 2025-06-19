Есть все основания полагать, что мировая торговля будет замедляться.

Мы выступаем за справедливый миропорядок, мы против всех торговых войн, ограничений и так далее.

Моя внучка свободно говорит на китайском языке.

Только инвестпроектов с КНР у нас запланировано на 200 миллиардов долларов.

Россия и Китай будут проводить в этом году совместные военные учения.

Мы рассматриваем ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону поддерживающую Украину, даже как соучастника боевых действий.

Возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России.

Украинские военные не могут управлять ракетами Taurus, невозможно их применять без немецких офицеров.

Подземные заводы в Иране — они существуют и ничего с ними не произошло.

Всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон.

Соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.

Иран не запрашивал у России военной помощи.

В договоре о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном нет статей, связанных с оборонной сферой.

Россия предлагала Ирану проекты по созданию системы ПВО, но Тегеран не проявил особого интереса.

Мир капитально меняется.

Мы не считаем какое бы ни было перевооружение НАТО угрозой безопасности РФ.

Кризис начался не потому, что Россия с позиции силы начала действовать. С позиции стали действовать те, кого мы до недавнего времени партнерами называли.

Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам?

Нуланд сказала: «На переворот на Украине истратили $5 миллиардов, уходить не собираемся», ничего себе, откровения какие.

Легенда, что РФ собирается напасть на НАТО — это бред.

Cогласен с Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась.

Трамп прав, когда считает, что Путин не едет в Стамбул, потому что там нет его.

Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго.

ДНР и ЛНР имели право на отделение от Украины, и после «прецедента Косова» не обязаны были спрашивать мнение Киева.

Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы.

Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский.

Ситуация для Киева будет ухудшаться.

Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ отдать.

Новый раунд переговоров Украины и РФ возможен после 22 июня.

Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить.

Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать.

Мы недопустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу.

ВС РФ имеют стратегическое наступление на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения.

Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране.

Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

Трамп — бизнесмен, и в этом большой плюс: он «все считает», это относится и к шагам в отношении России.

Товарооборот России и США за прошлый год вырос, с Европой — сократился.