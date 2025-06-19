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Путин провел встречу с главами мировых информагентств. Главное

В ночь на 19 июня президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент затронул тему урегулирования конфликта на Украине, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал об отношениях с Дональдом Трампом. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

  • Есть все основания полагать, что мировая торговля будет замедляться.

  • Мы выступаем за справедливый миропорядок, мы против всех торговых войн, ограничений и так далее.

  • Моя внучка свободно говорит на китайском языке.

  • Только инвестпроектов с КНР у нас запланировано на 200 миллиардов долларов.

  • Россия и Китай будут проводить в этом году совместные военные учения.

  • Мы рассматриваем ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону поддерживающую Украину, даже как соучастника боевых действий.

  • Возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России.

  • Украинские военные не могут управлять ракетами Taurus, невозможно их применять без немецких офицеров.

  • Подземные заводы в Иране — они существуют и ничего с ними не произошло.

  • Всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон.

  • Соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.

  • Иран не запрашивал у России военной помощи.

  • В договоре о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном нет статей, связанных с оборонной сферой.

  • Россия предлагала Ирану проекты по созданию системы ПВО, но Тегеран не проявил особого интереса.

  • Мир капитально меняется.

  • Мы не считаем какое бы ни было перевооружение НАТО угрозой безопасности РФ.

  • Кризис начался не потому, что Россия с позиции силы начала действовать. С позиции стали действовать те, кого мы до недавнего времени партнерами называли.

  • Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам?

  • Нуланд сказала: «На переворот на Украине истратили $5 миллиардов, уходить не собираемся», ничего себе, откровения какие.

  • Легенда, что РФ собирается напасть на НАТО — это бред.

  • Cогласен с Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась.

  • Трамп прав, когда считает, что Путин не едет в Стамбул, потому что там нет его.

  • Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго.

  • ДНР и ЛНР имели право на отделение от Украины, и после «прецедента Косова» не обязаны были спрашивать мнение Киева.

  • Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы.

  • Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский.

  • Ситуация для Киева будет ухудшаться.

  • Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ отдать.

  • Новый раунд переговоров Украины и РФ возможен после 22 июня.

  • Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить.

  • Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать.

  • Мы недопустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу.

  • ВС РФ имеют стратегическое наступление на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения.

  • Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране.

  • Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

  • Трамп — бизнесмен, и в этом большой плюс: он «все считает», это относится и к шагам в отношении России.

  • Товарооборот России и США за прошлый год вырос, с Европой — сократился.

  • Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Давайте на этом и закончим.

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