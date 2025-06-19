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Путин согласен с Трампом, что при его президентстве СВО бы не началась

Путин согласился со словами американского коллеги Дональда Трампа о том, что, если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин выразил согласие с мнением Дональда Трампа о том, что при его пребывании на посту президента США военный конфликт на Украине, начавшийся позже, мог бы не разразиться.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе беседы с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского экономического форума, отметив, что в этом вопросе считает бывшего американского президента правым.

Ранее российский лидер подчеркнул, что поставка ракет Taurus производства ФРГ украинской стороне не окажет влияния на ход конфликта на Украине, но отношения Берлина с Российской Федерацией «совсем испортятся».

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