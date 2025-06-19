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Путин не стал отвечать на вопрос о возможной смерти Аятоллы Хаменеи

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет обсуждать свою реакцию на возможную смерть лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: Reuters

«Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Надеюсь это будет самым правильным ответом на ваш вопрос», — сказал президент России, отвечая на вопрос журналиста France-Presse.

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