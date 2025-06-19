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Путин сообщил, что Мединский продолжает вести переговоры с Киевом

Переговорные группы России и Украины находятся в контакте, а помощник президента РФ Владимир Мединский сегодня говорил с партнером из Киева. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам президента, переговорные группы России и Украины находятся в контакте.

Переговорные группы России и Украины находятся в контакте, а помощник президента РФ Владимир Мединский сегодня говорил с партнером из Киева. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Мединский сегодня говорил с партнером из Киева. Переговорные группы находятся в контакте», — отметил Путин, общаясь с лидерами мировых СМИ.

По его словам, переговорные группы договариваются о проведении следующего раунда. Переговоры должны состоятся после 22 июня.

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