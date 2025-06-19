Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

«Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», — добавил Путин.