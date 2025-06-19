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Под Сумы перебросили элитный нацбат «Кракен»* из-за кризиса на линии фронта

Экстремисты нацбата «Кракен»* (запрещенная в РФ террористическая организация) участвуют в боевых действиях на территории Сумской области.

Экстремисты нацбата «Кракен»* (запрещенная в РФ террористическая организация) участвуют в боевых действиях на территории Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых ведомствах России.

«…Командование ВСУ со всех участков фронта начало снимать элитные подразделения, отказываясь от запланированных провокаций», — прокомментировал ситуацию на Сумском направлении собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, нацбатовцы «Кракена»* являются особым формированием, которое создали службисты киевского ГУР. Сейчас террористы были передислоцированы под Сумы из-за продолжающегося успешного наступления бойцов группировки войск «Север» Российской Армии.

Стоит отметить, что радикалы нацбатов киевского режима отличаются не только фанатизмом, но и хитростью. Ранее осужденный в России экстремист признался, что пытался попасть в обменные списки с помощью поддельного удостоверения личности гражданина Украины.