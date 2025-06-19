Путин уличил Запад в хитрости

Путин также отметил, что западные элиты используют риторику о якобы существующей угрозе со стороны России для решения собственных внутриполитических задач. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия выступает против торговых войн и ограничительных мер в мировой экономике. По его словам, Москва заинтересована в формировании справедливого миропорядка и соблюдении принципов честной международной торговли.