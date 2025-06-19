Путин уличил Запад в хитрости

Путин задался вопросом о написанных Западом правилах.
Западные страны разрабатывают правила для других государств, но сами не намерены следовать этим нормам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он критически относится к подходу западных стран к формированию международных правил.
«Надо жить по правилам, по каким правилам? Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам?» — задал вопрос президент.
Путин также отметил, что западные элиты используют риторику о якобы существующей угрозе со стороны России для решения собственных внутриполитических задач. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия выступает против торговых войн и ограничительных мер в мировой экономике. По его словам, Москва заинтересована в формировании справедливого миропорядка и соблюдении принципов честной международной торговли.