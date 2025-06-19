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Путин об убийстве Хаменеи: я даже обсуждать это не хочу

Владимир Путин категорически отказался отвечать на вопрос представителя агентства Франс Пресс о том, как бы он отреагировал на убийство духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Владимир Путин категорически отказался отвечать на вопрос представителя агентства Франс Пресс о том, как бы он отреагировал на убийство духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

«Я даже обсуждать такую возможность не желаю», — заявил он. Тогда журналист напомнил, что по поводу возможного убийства Хаменеи уже высказались премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп.

«Я все это слышал, но я даже обсуждать это не хочу», — повторил президент.

Путин также рассказал, что в своё время Россия предлагала Ирану помощь в создании системы ПВО, однако иранские партнеры не проявили к этому интереса. Что касается договора о стратегическом партнёрстве, который недавно заключили Москва и Тегеран, то он не содержит статей, связанных с обороной, напомнил президент. Кроме того Иран не просил Россию о военной помощи в конфликте с Израилем.

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