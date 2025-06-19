Путин об убийстве Хаменеи: я даже обсуждать это не хочу

Путин также рассказал, что в своё время Россия предлагала Ирану помощь в создании системы ПВО, однако иранские партнеры не проявили к этому интереса. Что касается договора о стратегическом партнёрстве, который недавно заключили Москва и Тегеран, то он не содержит статей, связанных с обороной, напомнил президент. Кроме того Иран не просил Россию о военной помощи в конфликте с Израилем.