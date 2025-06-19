Путин: российско-украинские переговоры могут продлиться после 22 июня

Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры пока «имеют смысл на гуманитарном треке». Россия, по его словам, отдала Украине более 6 тысяч тел погибших на украинских солдат, и взамен получила 57 тел российских военнослужащих. «Готовы ещё около 3 тыс тел отдать», — сказал Путин, отметив, что это печальные трагические цифры, однако это положительный результат переговоров в Стамбуле.