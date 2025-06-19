Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: российско-украинские переговоры могут продлиться после 22 июня

Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры пока «имеют смысл на гуманитарном треке».

Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры пока «имеют смысл на гуманитарном треке». Россия, по его словам, отдала Украине более 6 тысяч тел погибших на украинских солдат, и взамен получила 57 тел российских военнослужащих. «Готовы ещё около 3 тыс тел отдать», — сказал Путин, отметив, что это печальные трагические цифры, однако это положительный результат переговоров в Стамбуле.

По словам президента, Россия готова также вести субстантивные переговоры о принципах урегулирования украинского конфликта, но для этого нужна и готовность противоборствующей стороны. А западные союзники Украины, по его мнению, должны указывать Киеву на реалии и подталкивать к договорённостям, а не к продолжению боевых действий до последнего украинца.

В противном случае переговоры не будут иметь успеха. «Не сидеть же там днём и ночью на протяжении года», — отметил российский лидер. Он напомнил, что уже участвовал в минских переговорах, которые продолжались 17 часов.

Путин рассказал, что Владимир Мединский находится в контакте со своим украинским визави. «Они договариваются, чтобы встречаться после 22 июня», добавил он.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше