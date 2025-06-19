Путин: российско-украинские переговоры могут продлиться после 22 июня

Владимир Путин заявил, что российско-украинские переговоры пока «имеют смысл на гуманитарном треке». Россия, по его словам, отдала Украине более 6 тысяч тел погибших на украинских солдат, и взамен получила 57 тел российских военнослужащих. «Готовы ещё около 3 тыс тел отдать», — сказал Путин, отметив, что это печальные трагические цифры, однако это положительный результат переговоров в Стамбуле.
По словам президента, Россия готова также вести субстантивные переговоры о принципах урегулирования украинского конфликта, но для этого нужна и готовность противоборствующей стороны. А западные союзники Украины, по его мнению, должны указывать Киеву на реалии и подталкивать к договорённостям, а не к продолжению боевых действий до последнего украинца.
В противном случае переговоры не будут иметь успеха. «Не сидеть же там днём и ночью на протяжении года», — отметил российский лидер. Он напомнил, что уже участвовал в минских переговорах, которые продолжались 17 часов.
Путин рассказал, что Владимир Мединский находится в контакте со своим украинским визави. «Они договариваются, чтобы встречаться после 22 июня», добавил он.