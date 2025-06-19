Путин не желает обсуждать возможность убийства Хаменеи

Путин отказался обсуждать убийство лидера Ирана.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Израилем. Об этом российский лидер высказался на встрече с иностранными журналистами.
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«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос, я даже обсуждать такой возможности не желаю. Не хочу», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о реакции и действиях России, если произойдет убийство Хаменеи.
Ранее Владимир Путин уже высказывался о недопустимости обсуждения сценариев, связанных с возможным уничтожением аятоллы Хаменеи Израилем, подчеркивая, что Россия не намерена рассматривать подобные вопросы. Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и активного обсуждения роли России в урегулировании региональных конфликтов.