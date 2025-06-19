Путин не желает обсуждать возможность убийства Хаменеи

«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос, я даже обсуждать такой возможности не желаю. Не хочу», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о реакции и действиях России, если произойдет убийство Хаменеи.