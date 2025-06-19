Путин назвал возможные сроки новой встречи делегаций России и Украины

«Мы готовы субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, и ее западные спонсоры и, так называемые союзники, не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий», — сказал Путин.