Путин назвал возможные сроки новой встречи делегаций России и Украины

Переговорные группы России и Украины в контакте, они договариваются о встрече после 22 июня, рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.
«Сейчас только у Мединского спрашивал, он сегодня по-моему только разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они договариваются встречаться после 22 июня», — заявил президент.
Помощник президента Владимир Мединский возглавляет группу российских переговорщиков. Глава переговорной группы Украины — министр обороны Рустем Умеров.
«Мы готовы субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, и ее западные спонсоры и, так называемые союзники, не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий», — сказал Путин.
По его мнению, американский президент Дональд Трамп, «искренне стремится к урегулированию». «Поверьте, мы тоже хотим это завершить, и как можно быстрее. И лучше — мирным путем, если мы смогли бы договориться», — добавил он.
Первый за три года раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 16 мая в Стамбуле, второй — 2 июня. По итогам первых переговоров Россия и Украина договорились представить свое видение возможного прекращения огня и провести обмен пленными. Результатом второй встречи стали договоренности о еще одном обмене пленными, а также телами погибших.