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Путин раскрыл главную проблему Украины

Вся власть на Украине нелегитимна, поскольку первое лицо государства Владимир Зеленский нелегитимен. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин: вся система власти на Украине нелегитимна.

Вся власть на Украине нелегитимна, поскольку первое лицо государства Владимир Зеленский нелегитимен. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной. Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго», — подчеркнул Путин во время общения с руководителями мировых СМИ.

Путин также указал на главные факты, которые «никто не хочет вспоминать» об Украине. Речь идет о том, что киевское руководство первым начало боевые действия на своей территории с применением тяжелого вооружения и авиации.