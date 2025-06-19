Путин: вся система власти на Украине нелегитимна.
Вся власть на Украине нелегитимна, поскольку первое лицо государства Владимир Зеленский нелегитимен. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной. Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго», — подчеркнул Путин во время общения с руководителями мировых СМИ.
Путин также указал на главные факты, которые «никто не хочет вспоминать» об Украине. Речь идет о том, что киевское руководство первым начало боевые действия на своей территории с применением тяжелого вооружения и авиации.