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Путин: Легитимность Зеленского ставит под сомнение возможность переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, однако он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, однако он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.

— Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документы, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что для решения серьезных вопросов важна не только пропагандистская составляющая, но и юридическая легитимность подписей. Путин также отметил, что необходимо поставить точку в переговорах, чтобы избежать ситуации, когда будущие власти могут отвергнуть достигнутые соглашения, передает ТАСС.

14 июня Путин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, американский президент принял эту информацию к сведению и вновь отметил свою заинтересованность в скором завершении конфликта на Украине.

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