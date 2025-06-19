Россия готова сотрудничать с Казахстаном по вопросам экспорта нефти

«Основной объем казахстанской нефти, идущей на экспорт, идет через Российскую Федерацию. Основной. Это через систему КТК — Каспийский трубопроводный консорциум. И по другим каналам тоже. Это чуть ли не вся нефть Казахстана на экспорт идет через Россию. Но мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации, и мы готовы содействовать этому, помогать и так далее», — сказал Путин.