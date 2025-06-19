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Россия готова сотрудничать с Казахстаном по вопросам экспорта нефти

Путин: Россия готова помочь Казахстану по диверсификации путей экспорта нефти.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия готова содействовать диверсификации путей экспорта нефти из Казахстана, сейчас он в основном идет через Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

«Основной объем казахстанской нефти, идущей на экспорт, идет через Российскую Федерацию. Основной. Это через систему КТК — Каспийский трубопроводный консорциум. И по другим каналам тоже. Это чуть ли не вся нефть Казахстана на экспорт идет через Россию. Но мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации, и мы готовы содействовать этому, помогать и так далее», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.