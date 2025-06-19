Путин заявил, что готов к встрече с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, подчеркнув при этом, что ключевой вопрос заключается не в самих переговорах, а в том, кто от украинской стороны обладает полномочиями для подписания итоговых договорённостей.