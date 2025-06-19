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Путин заявил, что готов к встрече с Зеленским

Путин отметил, что готов к встрече с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, подчеркнув при этом, что ключевой вопрос заключается не в самих переговорах, а в том, кто от украинской стороны обладает полномочиями для подписания итоговых договорённостей.

По словам российского лидера, если Киев доверяет Зеленскому представлять страну на переговорах, это допустимо, однако важно понимать, кто будет нести юридическую ответственность за заключённые соглашения.

Заявление прозвучало во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Ранее Владимир Путин выразил согласие с мнением Дональда Трампа о том, что при его пребывании на посту президента США военный конфликт на Украине, начавшийся позже, мог бы не разразиться.

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