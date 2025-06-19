Эстонские депутаты приняли закон против канонического православия

Депутаты Парламента Эстонской Республики утвердили в финальном чтении обновленную редакцию законопроекта, предполагающего отделение Эстонской Православной Христианской Церкви от Московского патриархата, в чьей канонической юрисдикции она находится. Об этом сообщила национальная телерадиокомпания ERR.
«Эти изменения, которые были внесены в законопроект, носят лишь поверхностный, косметический характер, а не принципиальный. И в действительности противоречия Конституции устранены не были…», — процитировали в ERR парламентария от консервативного блока Варро Вооглайда.
Как отметили журналисты, новая формулировка нормативно-правового акта позволяет ЭПХЦ сохранить каноническую связь с Московским патриархатом Русской Православной Церкви, разорвать которую 24 апреля потребовали эстонские депутаты.
Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрал, почему в прибалтийской республике начали «охоту» на желающих сохранять приверженность традициям христиан.