Путин сообщил, что Запад пишет правила для других, но сам не следуют им

«Сегодняшний кризис начался с 2014 года. Но ведь проблема не в том, что РФ присоединила Крым, а в том, что Запад способствовал госперевороту на Украине», — сказал глава государства.
Путин добавил, что западные страны, выступившие гарантами мирного урегулирования, фактически проигнорировали нарушение договорённостей, допустив насильственную смену власти в соседней стране.
«Мы всегда слышали: надо жить по правилам. Но какие же это правила, когда три государства подписали бумагу как гаранты в Киеве, а через несколько дней оппозиция совершает госпереворот — и никто не чихнул», — подчеркнул президент РФ.
А ранее Путин сообщил, что Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).