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Путин сообщил, что Запад пишет правила для других, но сам не следуют им

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств, прошедшей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал о так называемых «правилах», на которых настаивает Запад. Говоря о ситуации на Украине, российский лидер напомнил, что конфликт начался задолго до 2022 года — ещё в 2014-м, когда произошёл госпереворот в Киеве.

Источник: Life.ru

«Сегодняшний кризис начался с 2014 года. Но ведь проблема не в том, что РФ присоединила Крым, а в том, что Запад способствовал госперевороту на Украине», — сказал глава государства.

Путин добавил, что западные страны, выступившие гарантами мирного урегулирования, фактически проигнорировали нарушение договорённостей, допустив насильственную смену власти в соседней стране.

«Мы всегда слышали: надо жить по правилам. Но какие же это правила, когда три государства подписали бумагу как гаранты в Киеве, а через несколько дней оппозиция совершает госпереворот — и никто не чихнул», — подчеркнул президент РФ.

А ранее Путин сообщил, что Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).