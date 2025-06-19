Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств, прошедшей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал о так называемых «правилах», на которых настаивает Запад. Говоря о ситуации на Украине, российский лидер напомнил, что конфликт начался задолго до 2022 года — ещё в 2014-м, когда произошёл госпереворот в Киеве.