Путин жёстко ответил американскому журналисту на слова об ударе по жилым кварталам в Киеве

«Удар был не по жилым кварталам, а по заводам, производящим военную технику. Это одна из наших целей — демилитаризация, мы этого не скрываем», — сказал президент на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).