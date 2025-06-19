Путин ответил цитатой из Библии на вопрос о своих ошибках у власти.
Президент России Владимир Путин процитировал Библию, отвечая на вопрос о том, были ли им совершены ошибки за годы у власти. Так он высказался в завершении встречи с зарубежными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.
«Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень», — ответил Путин на вопрос о своих ошибках за годы у власти. На этой философской ноте он закончил встречу с представителями мировых информагентств.
Ранее Путин призвал власти Украины к переговорам и мирному урегулированию конфликта. Он отметил, что продвижение российских войск в зоне спецоперации неизбежно, даже если Украина получит немецкие ракеты Taurus. Президент также указывал на готовность России к диалогу с немецкой стороной, если от Берлина последует такая инициатива.