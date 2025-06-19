Путин: ДНР и ЛНР имели право на выход из состава Украины без согласия Киева

Глава государства отметил, что регионы самостоятельно приняли решение отделиться, и это действие соответствует нормам международного законодательства и устава ООН. Он напомнил, что Международный суд в своём вердикте по статусу Косова зафиксировал, что части государства, решившие выйти из состава, не обязаны получать согласие от центральных органов власти.
«Мы имели право признать их независимость? Мы 8 лет терпели. А почему нет? Мы их признали. Но признав их, мы заключили договор о взаимопомощи. В рамках этого договора мы обязаны были оказать им помощь, в том числе военную. И мы её оказали», — сказал Путин, отметив, что действия России не содержат ошибок и не подлежат критике с юридической точки зрения.
Ранее президент России рассказал, что Москва восемь лет терпела ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, киевские власти заявляли, что их ничего не устраивает в Минских соглашениях, когда Россия пыталась договориться. А сам конфликт мог закончиться в феврале 2022 года, если бы власти Украины вывели войска из Донбасса.