Путин: Россия и Украина ведут переговоры о встрече после 22 июня

Путин подчеркнул, что Россия готова к конструктивным переговорам по принципам урегулирования, однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона и ее западные союзники не подталкивали к продолжению конфликта, а способствовали достижению договоренностей. Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп «искренне стремится к урегулированию» и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта мирным путем.