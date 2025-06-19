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Путин: Россия и Украина ведут переговоры о встрече после 22 июня

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и обсуждают возможность встречи после 22 июня. На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что его помощник Дмитрий Мединский недавно общался с украинским контрпартнером.

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и обсуждают возможность встречи после 22 июня. На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что его помощник Дмитрий Мединский недавно общался с украинским контрпартнером.

Путин подчеркнул, что Россия готова к конструктивным переговорам по принципам урегулирования, однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона и ее западные союзники не подталкивали к продолжению конфликта, а способствовали достижению договоренностей. Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп «искренне стремится к урегулированию» и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта мирным путем.

— Поверьте, мы тоже хотим это завершить, и как можно быстрее. И лучше — мирным путем, если мы смогли бы договориться, — цитирует Путина РБК.

Помимо этого, Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, однако он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.

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