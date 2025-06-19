Путин: Иран не проявил интереса к предложенному РФ проекту в области ПВО

«Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям проработать в области системы ПВО. Ну, так, большого интереса тогда партнёры не проявили, ну и всё», — сказал глава государства на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Также президент прокомментировал Договор о стратегическом партнёрстве, который недавно заключили Россия и Иран. Путин пояснил, что там нет пунктов, связанных с оборонной сферой. Глава государства добавил, что от Тегерана на фоне конфликта с Израилем не поступало просьб о помощи.
Напомним, в январе этого года президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне. 15 июня сообщалось, что парламент Ирана утвердил Договор о стратегическом партнёрстве с РФ.