Путин: Иран не проявил интереса к предложенному РФ проекту в области ПВО

Напомним, в январе этого года президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне. 15 июня сообщалось, что парламент Ирана утвердил Договор о стратегическом партнёрстве с РФ.