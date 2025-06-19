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Путин: Встреча с Трампом была бы полезной, но нужна подготовка

Президент России Владимир Путин высказался о потенциальной встрече с коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, такой диалог мог бы принести пользу, однако для этого требуется тщательная подготовка. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с главами информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Источник: Life.ru

Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть организована таким образом, чтобы привести к «позитивным» итогам. Он отметил необходимость совместной работы по предварительным вопросам перед проведением переговоров.

Ранее Владимир Путин рассказал, что находится в контакте с Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху по ситуации с Ираном. Глава российского государства также поддержал мнение республиканца о том, что спецоперация могла бы не начаться, если бы президентом США был Дональд Трамп, а не Джо Байден.

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