Путин: Встреча с Трампом была бы полезной, но нужна подготовка

Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть организована таким образом, чтобы привести к «позитивным» итогам. Он отметил необходимость совместной работы по предварительным вопросам перед проведением переговоров.
Ранее Владимир Путин рассказал, что находится в контакте с Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху по ситуации с Ираном. Глава российского государства также поддержал мнение республиканца о том, что спецоперация могла бы не начаться, если бы президентом США был Дональд Трамп, а не Джо Байден.