Путин обезвредил главное оружие Запада против России

«Было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана с одной стороны на его атомную деятельность — в том числе, на мирную атомную деятельность, разумеется, я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах — так и обеспечить интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», — обозначил Путин позицию России по конфликту на Ближнем Востоке.