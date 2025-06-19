Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее

Президент России Владимир Путин сообщил, что представители Москвы и Киева готовы к возобновлению переговоров после 22 июня.
По его словам, российская делегация поддерживает контакт с украинской стороной. Глава государства подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта, при этом предпочитает мирное урегулирование ситуации.
Эти заявления прозвучали в рамках встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, подчеркнув при этом, что ключевой вопрос заключается не в самих переговорах, а в том, кто от украинской стороны обладает полномочиями для подписания итоговых договорённостей.