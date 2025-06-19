Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках

Владимир Путин закончил встречу с руководителями международных информационных агентств, традиционно проходящую в рамках Петербургского международного экономического форума, почти в два часа ночи. Последний вопрос президенту задал представитель агентства Рейтер. Он отметил, что Путин занимает пост главы государства или главы правительства в течение четверти века и поинтересовался, совершил ли он какие-то ошибки за эти 25 лет.