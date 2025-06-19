Глава МИД Ирана заявил, что Армия будет защищать страну «гордо и храбро»

Руководитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вооруженные силы продолжат действовать в рамках защиты территории страны от ударов ЦАХАЛ. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.
«Иран с гордостью и храбростью продолжит осуществлять свое право на самооборону. Мы заставим агрессора пожалеть и заплатить за его роковую ошибку», — подчеркнул Аббас Аракчи.
Министр также обратил внимание на то, что руководство Исламской Республики сохраняет свою приверженность дипломатическим способам урегулирования конфликта. Однако Аббас Аракчи также отметил, что его страна не откажется от своих взглядов на ситуацию.
За день до заявления главы МИД Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уверил сограждан в готовности к решительным действиям в условиях кризиса. Аятолла также заявил, что «сионистам» в Израиле «не окажут пощады».
В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале уже разобрал, почему американский Президент Дональд Трамп продолжает антииранскую риторику и спекуляции о прямом участии Соединенных Штатов в военном конфликте.