«Не надо тянуть»: Путин рассказал, что будет, если Киев откажется договариваться с Россией

«Условия в Стамбуле в 2022 году были гораздо мягче, сейчас они поменялись. Но мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация может измениться для них в худшую сторону», — предупредил президент на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Лидер РФ призвал Киев не затягивать процесс.
Ранее Путин заявил, что Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. И желательно мирным путём.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2−3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение.