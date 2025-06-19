Путин заявил о стратегическом превосходстве ВС РФ на всех фронтах спецоперации

Ранее российский лидер заявил, что возможная передача ракет Taurus Украине не повлияет на ход специальной военной операции, но ухудшит отношения между Германией и Россией. Он также отметил, Москва не допустит, чтобы на Украине находились вооружённые силы, способные угрожать нашей стране и её народу.