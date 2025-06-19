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Путин заявил о стратегическом превосходстве ВС РФ на всех фронтах спецоперации

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) обладают преимуществом на всех фронтах. По его словам, российские войска ежедневно продвигаются по всей линии соприкосновения с противником.

Источник: Life.ru

«Наши войска идут вперёд, и дальнейшее движение вперёд, даже если будут применять Таурусы, неизбежно. Вы (Германия. — Прим. Life.ru) разрушите отношения с Россией, а результата никакого не будет», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что возможная передача ракет Taurus Украине не повлияет на ход специальной военной операции, но ухудшит отношения между Германией и Россией. Он также отметил, Москва не допустит, чтобы на Украине находились вооружённые силы, способные угрожать нашей стране и её народу.