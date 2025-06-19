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Стало известно, какую цель в Иране могут атаковать США

Армия США в случае присоединения страны к военным действиям Израиля против Ирана могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо.

Армия США в случае присоединения страны к военным действиям Израиля против Ирана могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, президент США Дональд Трамп «свыкается с идеей выведения из ядерного объекта Ирана в Фордо». Речь идет о подземном объекте по обогащению урана.

Для уничтожения объекта США могут задействовать сверхтяжелую бомбу. Она способна уничтожить этот объект, расположенный в толще горы на глубине около 90 метров.

В то же время телеканал добавляет, что Вашингтон пока еще не получил ответ от Тегерана на предложение продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил планы атаки на Иран, но еще не подписал соответствующий указ.

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