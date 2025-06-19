«Я вижу большой плюс»: Путин отметил преимущества Трампа как бизнесмена

«Я вижу большой плюс в том, что он всё считает. Поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. Он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России, сколько это будет стоить налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадёт в минус», — сказал Путин.
Президент России добавил, что американский лидер не только политик, которому народ США доверил судьбу своей страны. По его словам, Трамп также бизнесмен.
Ранее Путин высказался о потенциальной встрече с Трампом. По его мнению, такой диалог мог бы принести пользу, однако для этого требуется тщательная подготовка. Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть организована таким образом, чтобы привести к «позитивным» итогам.