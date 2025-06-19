«Я вижу большой плюс»: Путин отметил преимущества Трампа как бизнесмена

«Я вижу большой плюс в том, что он всё считает. Поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. Он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России, сколько это будет стоить налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадёт в минус», — сказал Путин.