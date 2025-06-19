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Путин: ВСУ укомплектованы на 47%, а штурмовые подразделения ещё меньше

Укомплектованность ВСУ в основных звеньях составляет 47%, а штурмовых подразделений — ещё меньше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Украинские вооружённые силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения — и того меньше», — заявил глава государства на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин добавил, что вооружённые силы считаются небоеспособными, если они укомплектованы менее чем на 50%.

На фоне недокомплекта армии на Украине проводят силовую мобилизацию, а также обсуждают снижение мобилизационного возраста. Ранее там подсчитали, сколько новобранцев даст эта мера.