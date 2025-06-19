Путин: Россия наносит удары не по кварталам на Украине, а по объектам ВСУ

«Удары были не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим занимаемся и не делаем из этого никакого секрета», — сказал российский лидер в ответ на вопрос журналиста агентства Associated Press.