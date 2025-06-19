Путин: Россия наносит удары не по кварталам на Украине, а по объектам ВСУ

Вооружённые силы РФ наносят удары не по жилым кварталам на Украине, а только по объектам, которые используют ВСУ, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава государства провёл встречу с руководителями и представителями международных информационных агентств.
«Удары были не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим занимаемся и не делаем из этого никакого секрета», — сказал российский лидер в ответ на вопрос журналиста агентства Associated Press.
Он уточнил, что в цели специальной военной операции входит демилитаризация Украины для лишения её способности иметь вооружённые силы, которые создают угрозу для России.
«Безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным», — подчеркнул Путин.
Напомним, в конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска в рамках спецоперации наносят удары только по военным целям, в отличие от Украины. Представитель Кремля добавил, что ВСУ атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.